Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı.

Mersin'de düzenlenen şampiyonada Görkem Duran, bireyselde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Zafer Yaman ve Muhammet Furkan Ak ise çift takım erkeklerde bronz madalya elde etti.