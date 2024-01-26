Alaçamspor Bocce Takımı Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası'nda 2 Madalya Kazandı
Alaçamspor Bocce Takımı, Mersin'de düzenlenen Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası'nda Görkem Duran'ın gümüş madalyası ve Zafer Yaman ile Muhammet Furkan Ak'ın bronz madalyalarıyla başarılı bir performans sergiledi.
Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı.
Mersin'de düzenlenen şampiyonada Görkem Duran, bireyselde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Zafer Yaman ve Muhammet Furkan Ak ise çift takım erkeklerde bronz madalya elde etti.