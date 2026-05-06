Geyikkoşan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Mustafa Taş oldu

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mustafa Taş, finalde rakibi Serhat Gökmen'i yenerek başpehlivanlık unvanını kazandı. Etkinlikte ayrıca yöresel ürün stantları ve çeşitli faaliyetler de gerçekleştirildi.

Alaçam Belediyesi, Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği işbirliğinde, Geyikkoşan güreş sahasında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden gelen başpehlivanlar ve güreşçiler er meydanına çıktı.

Başpehlivanlık güreşlerinde ise yarı final müsabakalarında Mustafa Taş, Orhan Okulu'yu, Serhat Gökmen ise Faruk Akkoyun'u yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında rakibi Serhat Gökmen'i mağlup eden Mustafa Taş, Geyikkoşan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanının sahibi oldu.

Güreş ağalığını ise 6 milyon 755 bin lira ile iş insanı Turgut Şahin kazandı.

Şenlik kapsamında kurulan panayır alanları, yöresel ürün stantları ve çeşitli etkinlikler de vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş
