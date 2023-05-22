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Alaçam'da Bocce Turnuvası Düzenlendi

Alaçam'da Bocce Turnuvası Düzenlendi

Spor Haberleri

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce Bowling Dart Federasyonu İl Temsilciliğin ortaklaşa düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı Bocce Turnuvası Alaçam'da yapıldı. Turnuvaya 40 sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce Bowling Dart Federasyonu İl Temsilciliğin ortaklaşa düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı Bocce Turnuvası Alaçam'da yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait stat yerleşkesinde bulunan bocce sahasında yapılan turnuvaya 40 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, turnuvaya katılan sporculara teşekkür etti.

Müsabakada, bayanlarda birinci Büşranur Uzun, ikinci Edanur Kır, üçüncü Ayşe Şeyhoğlu, dördüncü ise Esra Ay oldu. Erkeklerde ise Görkem Duran birinciliği, Deniz Açıkgöz ikinciliği, Yasin Aşkın üçüncülüğü, Ersin Kösem dördüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara kupaları verildi.

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Kaynak: AA / Spor

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