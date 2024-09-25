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Alaçam Bocce Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Alaçam Bocce Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
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Samsun Alaçamspor'un kadın sporcuları Selma Kalanç ve Melek Ünlü, Avrupa şampiyonası milli takım seçmelerini kazanarak Antalya Kemer'de gerçekleşecek uluslararası turnuvada Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Antrenör Gökhan Bozdemir, sporcularının başarılarıyla gurur duyduğunu ve hedeflerinin altın madalya olduğunu belirtti.

Samsun Alaçam Bocce'nin kadın sporcuları, Avrupa şampiyonasında milli takımı temsil edecek.

Bocce sporuna Türkiye'de damga vuran Alaçamspor'un kadın sporcuları Selma Kalanç-Melek Ünlü, çift kadınlarda seçmeleri kazanarak Antalya Kemer'de yapılacak olan uluslararası turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile Avrupa şampiyonası milli takım seçmelerine hazırlandık. Çift bayanlarda Selma Kakanç ile Melek Ünlü'nün oluşturduğu takımımız seçmeleri kazanarak Antalya Kemer'de yapılacak uluslararası turnuvada ülkemizi temsil edecek olmasının gururunu yaşıyoruz. Melek bizim 26. milli sporcumuz olacak. Alaçam gibi küçücük bir ilçede 104 lisanslı sporcumuz var. Bu sporcularımızın 26'sı milli sporcudur. Hepsi köy çocuklarından oluşan kendileri küçük ama yürekleri çok büyük bir sporcu grubumuz var. Sporcularımın hepsi ile gurur duyuyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah ülkemize altın madalya getireceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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