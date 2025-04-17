Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı

Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu kızı açıkladı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız

Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali! AB ve Çin'e el uzattı

Al Shabab ve Al Okhdood 0-0 Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında Al Shabab, sahasında Al Okhdood ile 0-0 berabere kaldı. Maçta iki takım da gol sevinci yaşayamadı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, sahasında Al Okhdood ile 0-0 berabere kaldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada Al Shabab, Al Okhdood'u ağırladı.

İki tarafın da gol yollarında etkisiz kaldığı karşılaşma, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Al Shabab, puanını 50 yaptı. Son 4 maçını kaybetmeyen düşme hattındaki Al Okhdood ise 25 puana çıktı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.