Al Shabab ve Al Okhdood 0-0 Berabere Kaldı
Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında Al Shabab, sahasında Al Okhdood ile 0-0 berabere kaldı. Maçta iki takım da gol sevinci yaşayamadı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, sahasında Al Okhdood ile 0-0 berabere kaldı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada Al Shabab, Al Okhdood'u ağırladı.
İki tarafın da gol yollarında etkisiz kaldığı karşılaşma, 0-0 eşitlikle sona erdi.
Ligde 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Al Shabab, puanını 50 yaptı. Son 4 maçını kaybetmeyen düşme hattındaki Al Okhdood ise 25 puana çıktı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor