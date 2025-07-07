Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab yollarını ayırdıkları teknik direktör Fatih Terim'e Halil İbrahim türküsü ile veda etti.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab, resmi hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdığını duyurdu.

VEDA TÜRKÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Fatih Terim için veda klibi paylaşan Al-Shabab, 'Halil İbrahim' türküsünü kullandı. Söz konusu paylaşımda "Bir takımın başından birçok teknik direktör geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi" sözleri sarf edildi.

FATİH TERİM'İN AL-SHABAB PERFORMANSI

Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıkan Fatih Terim bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.