Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kulüp, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'e Halil İbrahim türküsü ile veda etti.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab yollarını ayırdıkları teknik direktör Fatih Terim'e Halil İbrahim türküsü ile veda etti.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab, resmi hesabından yaptığı paylaşımda teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdığını duyurdu.
VEDA TÜRKÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ
Fatih Terim için veda klibi paylaşan Al-Shabab, 'Halil İbrahim' türküsünü kullandı. Söz konusu paylaşımda "Bir takımın başından birçok teknik direktör geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi" sözleri sarf edildi.
FATİH TERİM'İN AL-SHABAB PERFORMANSI
Al-Shabab'ın başında 23 resmi maça çıkan Fatih Terim bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alırken maç başına 1.74 puan ortalaması yakaladı.