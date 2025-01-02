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29 yaşındaki başkandan çok konuşulacak Fatih Terim paylaşımı

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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın 29 yaşındaki başkanı Mohamad Almunajem, yeni teknik direktörü Fatih Terim ile samimi bir ilişki kurdu. Almunajem, Galatasaraylı taraftarların da sıkça kullandığı "Allah Kerim, Fatih Terim" ifadesini kullanarak bir paylaşımda bulundu. Almunajem, daha önce Terim ile ilk karşılaşmalarında deneyimli hoca için "Benden genç görünüyor" yorumunu yapmıştı.

Al Shabab'ın 29 yaşındaki başkanı Mohamad Almunajem, yeni teknik direktörü Fatih Terim için sürpriz bir paylaşım yaptı.

"ALLAH KERİM, FATİH TERİM"

Al Shabab basın sözcüsü Turki Alghamdi'nin Fatih Terim ve başkan Almunajem ile fotoğrafını alıntılayan genç başkan, Galatasaraylı taraftarların da çok kullandığı "Allah Kerim, Fatih Terim" ifadesiyle yeniden paylaştı.

İşte o paylaşım;

Al Shabab Başkanı Almunajem'den çok konuşulacak Fatih Terim paylaşımı

Al Shabab'ın 29 yaşındaki başkanı Mohamad Almunajem, Fatih Terim ile ilk karşılaşmasında deneyimli hoca için 'Benden genç görünüyor' yorumunu yapmış ve Terim'e sarılmıştı.

29 yaşındaki başkandan çok konuşulacak Fatih Terim paylaşımı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

paylaşımı olmamış hemen silmesi gerek.

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