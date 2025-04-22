Al Shabab, Al Hilal ile 2-2 Berabere Kaldı
Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Hilal ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Al Shabab öne geçti ancak Al Hilal, maçı çevirdi. Sonrasında Al Shabab, eşitliği sağladı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 29. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, deplasmanda Al Hilal'le 2-2 berabere kaldı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Al Hilal, Al Shabab'ı ağırladı.
Al Shabab, 7. dakikada Daniel Podence'yle öne geçerken Al Hilal, Sergej Milinkovic-Savic'le 31. dakikada beraberliği yakaladı.
Maçın 46. dakikasında Salim ed-Devseri'nin attığı golle Al Hilal, skoru yaptı 2-1 yaptı fakat Al Shabab, Mohammed Al Shwirekh ile bir gole daha bularak maçı 2-2'ye getirdi.
Al Hilal, 62 puanla 2. sırada yer alırken Al Shabab, 51 puanla 6. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor