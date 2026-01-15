35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Katar ekibi Al-Sailiya, Galatasaray ve Adana Demirspor'dan tanıdığımız 35 yaşındaki Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı kadrosuna kattı. Kulüp, Belhanda'nın takım formasıyla çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Katar ekibi Al-Sailiya, daha önce Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor formalarını da giyen 35 yaşındaki Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı transfer etti.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, orta saha oyuncusunun takım formasıyla fotoğrafı ile "Hoş geldin Belhanda" mesajı yer aldı. Belhanda, son olarak bir diğer Katar temsilcisi Al-Shamal'ın formasını giyiyordu.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor