Al Nassr'dan Jorge Jesus'a veda

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli çalıştırıcı için bir veda mesajı yayımladı.

"KAHRAMAN OLARAK AYRILIYOR"

Kulüpten yapılan açıklamada Jorge Jesus'un Al Nassr'a verdiği katkılara dikkat çekildi. Açıklamada, "Zorlu bir mücadeleye geldi ve kahraman olarak ayrılıyor. Al Nassr için yaptığın her şey için teşekkürler. Al Nassr taraftarları için her zaman sevgi dolu ve sevilen biri olarak kalacaksın." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DEN İLGİ GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Portekizli teknik adam, kısa süre önce yaptığı açıklamada Türkiye'den teklifler aldığını duyurmuştu. Jesus, yalnızca Fenerbahçe'nin değil başka bir Türk kulübünün de kendisiyle ilgilendiğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Deneyimli çalıştırıcı, "Sadece Fenerbahçe değil, başka bir Türk takımı da bana teklif yaptı. Türkiye'de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın." demişti.

FENERBAHÇE CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Jorge Jesus'un sözlerinin ardından Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Portekizli teknik adamla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini açıklamıştı.