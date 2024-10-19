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Al Nassr, son dakikalarda Ronaldo ile güldü

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Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al Shabab'ı Ronaldo'nun 90+7'de attığı golle 2-1 mağlup etti.

Suudi Arabistan Pro Lig'i 7. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al-Shabab ile karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 2-1 kazandı.

RONALDO SAHNEYE ÇIKTI

Al Nassr'ın ilk golü 69. dakikada Aymeric Laporte'den geldi. Vitor Pereira'nın öğrencileri 90. dakikada Ali el-Hasan'ın kendi kalesine attığı gol ile beraberliği yakalamıştı. Maçın son anlarında 90+7. dakikada Ronaldo'nun penaltı golüyle tekrar öne geçen Al Nassr, sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Al Nassr'da Mohamed Simakan, 90+12. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle birlikte Al Nassr, puanını 17'e çıkarırken Al-Shabab 12 puanda kaldı. Al Nassr, bir sonraki maçında AFC Şampiyonlar Ligi'nde İran ekibi İstiklal ile deplasmanda mücadele edecek. Al-Shabab, ligde Al Orubah deplasmanına konuk olacak.

Al Nassr, son dakikalarda Ronaldo ile güldü
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr Futbol Spor Son Dakika

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Yorumlar (2)

Ercan Sönmez:

Tarihin en iyi oyuncusu.

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Orion Onion:

Bazen tadında bırakmak gerek ihtiyarladın devrin bitti

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