Suudi Arabistan'da şampiyon Al Nassr oldu
Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi'nde Al Nassr, son haftada Damac'ı 4-1 yenerek şampiyon oldu. Cristiano Ronaldo, takımıyla ilk lig şampiyonluğunu elde etti.
Ligin son haftasında sahasında ağırladığı Damac'ı, Sadio Mane, Kingsley Coman ve Cristiano Ronaldo'nun (2) golleriyle 4-1 yenen Al Nassr, şampiyonluğa ulaştı.
Bu sonuçla puanını 86 yapan Al Nassr, 2025-26 sezonunu zirvede tamamladı.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile ilk lig şampiyonluğunu kazandı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz