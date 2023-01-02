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Al Nassr'ın hocasından yersiz şaka! Ronaldo daha maça çıkmadan neye uğradığını şaşırdı

Spor Haberleri

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, Portekizli ilgili bir soruya verdiği yanıtla gündem oldu. Ronaldo ile ilgili fikri sorulan Fransız hoca şaka yaparak, "Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim, onu Doha'dan direkt buraya getirmek istedim." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, basın toplantısında yeni transfer Cristiano Ronaldo transferine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

"MESSI'Yİ DİREKT BURAYA GETİRDİM"

Ronaldo transferi sorulan Rudi Garcia espri yaparak, "Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim, onu Doha'dan direkt buraya getirmek istedim" ifadelerini kullandı.

Al Nassr'ın hocasından yersiz şaka! Ronaldo daha maça çıkmadan neye uğradığını şaşırdıRudi Garcia

FORMALARI KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Cristiano Ronaldo'nun transferi ülkede büyük heyecan yarattı. Satışına sunulan formalar için futbolseverler mağazalara akın etti. Kulüp, forma taleplerine yetişmekte güçlük yaşıyor.

Al Nassr'ın hocasından yersiz şaka! Ronaldo daha maça çıkmadan neye uğradığını şaşırdı

Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Rudi García Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Çınar Tunç:

Derdin ne be adam? Dünyada eşi benzeri olmayan nadir oyunculardan biri takımına geliyor ve onu aşağılıyorsun gelmeden önce.

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corci:

ronaldo 5 maç üst üste oynasın kellemi keserim.

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