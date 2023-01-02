Al Nassr'ın hocasından yersiz şaka! Ronaldo daha maça çıkmadan neye uğradığını şaşırdı

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, Portekizli ilgili bir soruya verdiği yanıtla gündem oldu. Ronaldo ile ilgili fikri sorulan Fransız hoca şaka yaparak, "Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim, onu Doha'dan direkt buraya getirmek istedim." ifadelerini kullandı.