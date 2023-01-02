Al Nassr'ın hocasından yersiz şaka! Ronaldo daha maça çıkmadan neye uğradığını şaşırdı
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Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, Portekizli ilgili bir soruya verdiği yanıtla gündem oldu. Ronaldo ile ilgili fikri sorulan Fransız hoca şaka yaparak, "Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim, onu Doha'dan direkt buraya getirmek istedim." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, basın toplantısında yeni transfer Cristiano Ronaldo transferine ilişkin düşüncelerini paylaştı.
"MESSI'Yİ DİREKT BURAYA GETİRDİM"
Ronaldo transferi sorulan Rudi Garcia espri yaparak, "Ronaldo mu? Önce Messi'yi istedim, onu Doha'dan direkt buraya getirmek istedim" ifadelerini kullandı.
FORMALARI KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR
Cristiano Ronaldo'nun transferi ülkede büyük heyecan yarattı. Satışına sunulan formalar için futbolseverler mağazalara akın etti. Kulüp, forma taleplerine yetişmekte güçlük yaşıyor.
Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi?— Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022