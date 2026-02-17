Haberler

Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu. Bu kararı sonrası konuşan Sousa, "Sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

AL NASSR'DAN PAYLAŞIM

Al Nassr Kadın Futbol Takımı yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kathellen Sousa'nın İslam'ı kucakladığı bu özel anı paylaşıyor ve kalbinin huzur ve dinginlikle dolu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

''EN İYİ İNSAN OLMAYA ÇALIŞIYORUM''

Kulüp tesislerinde gerçekleşen organizasyonda Müslüman olmasını takım arkadaşlarıyla kutlayan savunma oyuncusu Sousa, "Burada sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum." sözlerini sarf etti.

