Al Nassr'dan Süper Lig devlerine bomba Talisca göndermesi
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Asya Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmasında Al Nassr, Al-Ahli Dubai'yi 4-2 mağlup etti. Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan Talisca'nın 90+5. dakikada attığı golü sosyal medya hesabından "Bizim Talisca'mız" ifadeleriyle paylaşan Al Nassr, Süper Lig devlerine adeta nazire yaptı.
Al Nassr ile Al-Ahli Dubai, Asya Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr, 4-2 kazanırken Anderson Talisca attığı 2 golle yıldızlaştı. Al Nassr'ın Brezilyalı futbolcunun, 90+5. dakikada attığı golü "Bizim Talisca'mız" ifadesiyle paylaşması dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
Beşiktaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Anderson Talisca transferinden maliyeti nedeniyle vazgeçtiğini belirtmişti. Yıldız futbolcunun adı ardından Galatasaray ile anılmıştı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDEBİLİR İDDİASI
Öte yandan İspanyol basınından ise sürpriz bir iddia geldi. Asya Şampiyonlar Ligi'nde uygulanan yabancı kuralı nedeniyle Talisca'nın sözleşmesinin feshedebileceği öne sürülmüştü.