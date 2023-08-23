Al Nassr'dan Süper Lig devlerine bomba Talisca göndermesi

Asya Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmasında Al Nassr, Al-Ahli Dubai'yi 4-2 mağlup etti. Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan Talisca'nın 90+5. dakikada attığı golü sosyal medya hesabından "Bizim Talisca'mız" ifadeleriyle paylaşan Al Nassr, Süper Lig devlerine adeta nazire yaptı.