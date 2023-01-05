Al Nassr'daki Ronaldo krizini Fenerbahçe çözecek! Resmi görüşmeler başlıyor

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al Nassr'da yabancı kontenjanı dolu olduğu için Portekizli yıldızın lisansının henüz çıkmadığı ifade edildi. Suudi Arabistan temsilcisi kontenjanda yer açmak için ilk olarak Vincent Aboubakar'ı gözden çıkarırken, Kamerunlu golcü için Fenerbahçe devreye girdi. Aboubakar'ın sarı-lacivertlilere olası transferi sonrası kontenjanda yer açılacak ve Ronaldo'nun lisansı çıkarılacak.

Al Nassr forması giyen Vincent Aboubakar'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Yabancı kontenjanına takılan Cristiano Ronaldo'ya yer açmak için Kamerunlu golcü ile yolların ayrılacağı belirtilirken bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin harekete geçtiği iddia edildi.

ABOUBAKAR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre, Al Nassr tüm dünyanın konuştuğu Cristiano Ronaldo transferi sonrası ufak çaplı bir kriz yaşıyor. Yabancı kontenjanı nedeniyle Portekizli yıldıza lisans çıkaramayan Al Nassr, çözümü Vincent Aboubakar ile yolları ayırmakta buldu.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Vincent Aboubakar'ın en ciddi talibi ise Fenerbahçe. Kamerunlu golcüye Körfez ülkelerinden de teklifler olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu transferi bitirmek için bir adım önde olduğu ifade ediliyor.