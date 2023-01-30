Al Nassr'da deprem! Cristiano Ronaldo geldiği gibi gidiyor

Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörü Rudi Garcia çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kariyerini Al Nassr'da bitirmesi beklenen Portekizli yıldız için deneyimli hoca, "Ronaldo bence önümüzdeki yıllarda yeniden Avrupa'da oynayacak." dedi.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo için yeni teknik direktöründen bomba bir açıklama geldi.

"YENİDEN AVRUPA'DA OYNAYACAK"

Ronaldo'nun geleceğine dair konuşan Rudi Garcia, "Ronaldo rakip savunmaları aşma konusunda bize büyük bir katkı yapacak. O dünyanın en iyilerinden biri. Al-Nassr'ın kariyerindeki son takım olacağını ise düşünmüyorum. Ronaldo bence önümüzdeki yıllarda yeniden Avrupa'da oynayacak" dedi.

HENÜZ GOL ATAMADI

Suudi Arabistan ekibiyle iki resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, henüz gol atamadı. Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli yıldız, senelik 200 milyon euro kazanıyor.