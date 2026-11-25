Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ASYA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Al Nassr sahasında Al Sadd'ı 2-1 mağlup etti. Suudi Arabistan ekibinin Portekizli yıldızı Joao Felix, 52'nci dakikada attığı şık röveşata golüyle takımına galibiyeti getirdi.

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Al Nassr sahasında Al Sadd'ı konuk etti. D-Smart'tan canlı yayınlanan karşılaşmada Al Nassr, 13'üncü dakikada Ronaldo'nun penaltı golüyle öne geçti. Al Saad, 22'nci dakikada Abdulwahhab ile skora denge getirdi. Konuk ekipte Abdulwahhab, ilk yarının son anlarında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Al Nassr'a galibiyeti getiren golü, 52'nci dakikada Joao Felix kaydetti. Portekizli yıldız, ceza sahası çizgisinin hemen üstünden yaptığı röveşata vuruşla takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla Al Nassr, 3'üncü galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı