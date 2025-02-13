Al-Musrati'ye büyük şok: Gördüğü manzara karşısında dondu kaldı

Dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında Monaco, sahasında Benfica'ya 1-0 yenildi. Mücadelede Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralık olarak gönderilen Al-Musrati gördüğü kırmızı kart sonrası büyük şok yaşadı.

KART İSTEDİ KIRMIZI GÖRDÜ

Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralanan Al-Musrati, 41. dakikada Orkun Kökçü'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Libyalı futbolcu 52. dakikada ise hiç beklemediği bir şekilde oyundan atıldı.

DONDU KALDI

Takım arkadaşının yerde kaldığı pozisyonda herhangi bir agresif tavır sergilemeden hakeme "Kart" işareti yapan Al-Musrati, İtalyan hakem Maurizio Mariani tarafından ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. Al-Musrati'nin hakemin kararı sonrası oldukça şaşırdığı ve bir süre adeta donup kaldığı görüldü.