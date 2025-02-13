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Al-Musrati'ye büyük şok: Gördüğü manzara karşısında dondu kaldı

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Monaco ve Benfica arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralık olarak giden Al-Musrati, kırmızı kart görerek büyük bir şok yaşadı. Libyalı futbolcunun, hakemin kararına oldukça şaşırdığı ve bir süre donup kaldığı gözlerden kaçmadı.

Dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında Monaco, sahasında Benfica'ya 1-0 yenildi. Mücadelede Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralık olarak gönderilen Al-Musrati gördüğü kırmızı kart sonrası büyük şok yaşadı.

KART İSTEDİ KIRMIZI GÖRDÜ

Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralanan Al-Musrati, 41. dakikada Orkun Kökçü'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. Libyalı futbolcu 52. dakikada ise hiç beklemediği bir şekilde oyundan atıldı.

Al-Musrati'ye büyük şok: Gördüğü manzara karşısında dondu kaldı

DONDU KALDI

Takım arkadaşının yerde kaldığı pozisyonda herhangi bir agresif tavır sergilemeden hakeme "Kart" işareti yapan Al-Musrati, İtalyan hakem Maurizio Mariani tarafından ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. Al-Musrati'nin hakemin kararı sonrası oldukça şaşırdığı ve bir süre adeta donup kaldığı görüldü.

Al-Musrati'ye büyük şok: Gördüğü manzara karşısında dondu kaldı

Al-Musrati'ye büyük şok: Gördüğü manzara karşısında dondu kaldı
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Spor
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