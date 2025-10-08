Al Ittihad'da Yeni Teknik Direktör Sergio Conceiçao

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da Laurent Blanc'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sergio Conceiçao getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Portekizli çalıştırıcıyla anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Conceiçao, kariyerinde Braga, Nantes, Porto ve Milan gibi takımlarda görev yaptı.

Bu sezon AFC Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçını kaybeden Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'de ise 4 haftada topladığı 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.