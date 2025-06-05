Al-Hilal, Simone Inzaghi ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Al-Hilal, Simone Inzaghi ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Suudi Arabistan'ın Al-Hilal futbol takımı, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Inzaghi, daha önce Inter ile önemli başarılar elde etmişti.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak İtalyan takımı Inter'i çalıştıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynatan Teknik Direktör Simone Inzaghi'nin yeni adresi belli oldu. Inzaghi, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal ile anlaştı. Al-Hilal'in sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

49 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde Lazio ve Inter'de görev aldı. Inter ile 2023-2024 sezonunda Serie A'da şampiyonluk yaşayan Simone Inzaghi, bu sezon ise ligde 81 puanla şampiyon Napoli'nin ardından ikinci oldu.

Inter'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez final oynatan Inzaghi, 2'sinde de istediği sonucu alamadı.

Al Hilal'i son olarak, Teknik Direktör Jorge Jesus çalıştırıyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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