Al-Hilal, Neymar'a Boeing 757 uçağı hediye etti! Tüm masrafları kulüp karşılayacak

Al-Hilal'e transfer olan Neymar'a servet değerindeki sözleşmesinin yanında bir de istediği zaman kulüp tarafından kendisine tahsis edilecek 290 kişi kapasiteli Boeing 757 uçağı vaadedildi. Neymar'ın bu uçakla ilk uçuşunu Paris'ten Riyad'a yapması büyük ses getirdi.

80 milyon euroluk bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'den Al-Hilal'e transfer olan Neymar, 2 yılda reklam ve sponsorluk gelirleriyle birlikte toplam 400 milyon euroya yakın para kazanacak. Suudi Arabistan ekibi, Brezilyalı yıldıza çılgın kazancının yanı sıra 290 kişi kapasiteli Boeing 757 uçağı hediye etti.

DEVASA YOLCU UÇAĞINDA TEK BAŞINA

Neymar'ın Boeing 747 ile Avrupa'dan Orta Doğu'ya yaptığı özel uçuş, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Devasa yolcu uçağı, Neymar'ın talep ettiği zamanlarda gerekli düzenlemeler yapılıp onun için kullanılacak.

UÇAK FİLOSU VAR

Neymar'ın 2 özel uçağı bulunuyor. Bunlar, Embraer Phenom 100 ve Cessna Citation 680. Brezilyalı futbolcunun ayrıca kısa uçuşları için bir de Eurocopter EC130B4 model helikopteri var.