Al-Hilal'den resmi açıklama: Victor Osimhen

Al-Hilal'den resmi açıklama: Victor Osimhen
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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in CEO'su Esteve Calzada, bir süredir transferin gözdelerinden biri olan 26 yaşındaki Nijeryalı santrfor Victor Osimhen hakkında açıklama yaptı. Esteve Calzada, Osimhen transferiyle ilgili, "Hedefimiz en büyük oyuncular. Oldukça hırslıyız ama oyuncunun da bu konuda istekli olması gerekiyor ve transferin her iki taraf için de uygun olması şart.'' dedi.

2024-2025 sezonunu Galatasaray'da kiralık olarak forma giyip sezonu çifte kupayla tamamlayan ve transferin gözdelerinden biri olarak görülen Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini korurken, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal CEO'su Esteve Calzada, Nijeryalı golcü hakkında BBC Sport'a açıklamalarda bulundu.

'BURADA PARA BASMIYORUZ'

Takıma gerçekten gelmek isteyen oyuncuları alacaklarını ifade eden Esteve Calzada, ''Hedefimiz en büyük oyuncular. Oldukça hırslıyız ama oyuncunun da bu konuda istekli olması gerekiyor ve transferin her iki taraf için de uygun olması şart. Oyunculara ve menajerlere hatırlatmaya çalıştığımız tek şey şu: Evet, biz Suudi Arabistan'dayız ama burada para basmıyoruz.'' dedi.

''PARA İÇİN GELENLERİ İSTEMİYORUZ''

Sözlerine devam eden Calzada, ''CEO olarak rolüm, kulübü verimli şekilde yönetmek. Böylece en büyük oyuncuları almak için elimizde mümkün olan en büyük bütçe olur ama her ne pahasına olursa olsun değil. Bu yüzden bazen pazarlıklardan çekiliyoruz. Çünkü biz gerçekten gelmek isteyen oyuncuları istiyoruz, sadece para için gelenleri değil'' ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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