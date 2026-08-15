Yaz Kur'an kursu öğrencilerinden sportif final

Akyurt ilçesinde Yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin katılımıyla düzenlenen futbol ve voleybol turnuvası, kupa töreniyle sona erdi.

Akyurt İlçe Müftülüğü, Akyurt Belediyesi ve Akyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Camiden Sahaya ve Camiden Salona" sloganıyla düzenlenen turnuvada, öğrenciler futbol ve voleybol branşlarında mücadele etti.

Final karşılaşmalarının ardından turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Ödül törenine AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Akyurt Kaymakamı Hamit Genç, Belediye Başkanı Hilal Ayık ve AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA