Akyaka'da Kapalı Halı Saha yenileniyor. Yenilen saha yeniden vatandaşlara hizmet verecek.

Kars'ın Akyaka ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan kapalı halı saha da bakım ve onarım çalışmaları başladı. Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan düzenlemeler kapsamında halı sahanın zemin kaplaması tamamen yenilenecek, yıpranan brandalar sökülerek kış şartlarına dayanıklı sac kaplamalarla değiştirilecek. Ayrıca soyunma odalarında da kapsamlı bir iyileştirme ve düzenleme yapılacak.

Kaymakam Demirtaş, gençlerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda spor yapabilmesi adına bu tür yatırımların önemine dikkat çekerek, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak sahayı tekrar hizmete açmayı hedeflediklerini ifade etti. - KARS