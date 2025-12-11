Haberler

Aksaray'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Aksaray'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Aksaray'da Ankara-Adana kara yolunda seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Aksaray'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

İhsan O. idaresindeki 27 P 9049 plakalı tır, Ankara- Adana kara yolu Ağaçlı Kavşağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

