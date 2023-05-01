AKRA Gran Fondo Antalya yol bisikleti yarışında ödüller sahiplerini buldu

Kemer'de düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum yol bisikleti yarışında ödüller sahiplerini buldu. Bisikletçilerin Kemer'in doğal güzelliği eşliğinde pedal bastığı yarış nefes kesen anlara sahne olurken, 13 ülkeden 570 bisikletçinin mücadelesi alkış aldı.

Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum 2023, sporculardan tam not aldı. Tarihi, doğası ve turkuaz koylarıyla, Akdeniz'in gözde turizm noktalarından Kemer'de buluşan 570 bisikletçi, "İyilik Elçisi" oldu.

Manzara eşliğinde 2 farklı parkurda yarışan bisikletçiler iyilik için pedala bastı. 98 kilometre uzunluğunda ve 2 bin metrenin üzerinde tırmanışıyla organizasyonun en uzun parkuru olan AKRA Parkuru'nu kadınlarda Züleyha Dikbaş, 3 saat 46 dakika 10 saniye ile bitirerek birincilik ipini göğüslerken, erkeklerde Anton Hrabovskyi 2 saat 58 dakika 41 saniyeyle yarışı en kısa sürede bitiren bir diğer bisikletçi oldu. 98 km uzunluğundaki parkurun Pro kategorisinde yarışan Serdar Anıl Depe, 2 saat 55 dakika 4 saniyelik derecesi ile parkur rekoru kırdı.

Kemer Olbia Park'tan başlayarak aynı noktada son bulan AG Tohum Parkuru'nda 49 kilometrenin sonunda bitişe kadınlarda ilk ulaşan isim 1 saat 25 dakika 36 saniye ile Sevcan Alper'di. Erkeklerde parkurun en hızlısı ise 1 saat 17 dakika 32 saniye ile Yağız Atıcı oldu.

Kazananlar düzenlenen törenle ödüllerini aldı

Bu yıl beşincisi düzenlenen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum 2023, 570 bisikletçinin katılımıyla tamamlandı. Ödül töreninde bu sene yarışı en hızlı tamamlayan bisikletçiler ödüllerini aldı. Olbia Park'ta gerçekleşen ödül töreninde 98 kilometrelik uzun parkurun kadınlarda ve erkeklerde ilk üçe girenlere ödüllerini Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti. Kemer'in manzarası eşliğinde 49 kilometrenin ardından yarışı ilk üçte tamamlayan bisikletçilere ise ödüllerini Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.

Almanya'dan Mısır'a, Belçika'dan İngiltere'ye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna'ya dünyanın dört bir yanından Kemer'e gelen bisikletçiler zorlu mücadelenin ardından ödüllerine kavuştu. 49 kilometrelik kısa parkurda paralimpik kategorisinde 5 bisikletçi yarışırken, Eşpedal Derneği ve Gaziantep Belediyespor Kulübü'nden 15 takım da görme engelliler için özel olarak üretilen iki kişilik bisikletleri ile Tandem kategorisinde yarıştı. İyilik için pedal çevrilen yarışın en genç sporcusu 16 yaşındaki Şeyhmus Akçay olurken, en yaşlı sporcu da 68 yaşındaki Johan Huyghe'ydi.

700 bisiklet depremzede çocuklara dağıtılacak

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin konakladığı bölgede 2018 yılından bu yana gerçekleştirilen organizasyonun bu yılki mottosu; "Pedallar İyilik İçin Dönecek" oldu. Heyecanla beklenen yarışın kayıt gelirlerinden elde edilen 700 bisiklet, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile depremzede çocuklara dağıtılacak. 13 ülkeden 570 sporcu "İyilik Elçisi" olarak Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası bir kez daha tek yürek oldu.

AKRA Gran Fondo Antalya 2023'te ilk üçler ise şu şekilde oldu:

98 km AKRA Parkuru Genel Klasman Erkekler

1. Anton Hrabovskyi (Ukrayna - 2 saat 58 dakika 41 saniye)

2. Zeki Tuna Akın (Trek Rmk Dinamis - 3 saat 03 dakika 20 saniye)

3. Alperen Kır (FTA Sports Team - 3 saat 05 dakika 06 saniye)

98 km AKRA Parkuru Genel Klasman Kadınlar

1. Züleyha Dikbaş (Asperox Bike Pedia Racing Team - 3 saat 46 dakika 10 saniye)

2. İpek Öztosun (İzmir Büyükşehir Spor Kulübü - 3 saat 47 dakika 25 saniye)

3. Şeniz Pamuk (Cyclingbabed - 3 saat 47 dakika 32 saniye)

98 km AKRA Parkuru Pro Kategorisi

1. Serdar Anıl Depe (Bireysel -2 saat 55 dakika 4 saniye)

49 km AG Tohum AG Tohum Parkuru Genel Klasman Erkekler

1. Yağız Atıcı (Asperox Bike Pedia Racing Team - 1 saat 17 dakika 32 saniye)

2. Ege Erhan Verit (Trek Rmk Dinamis - 1 saat 17 dakika 35 saniye)

3. Ediz Ateş (Trek Rmk Dinamis - 1 saat 17 dakika 44 saniye)

49 km AG Tohum AG Tohum Parkuru Genel Klasman Kadınlar

1. Sevcan Alper (Asperox Bike Pedia Racing Team - 1 saat 25 dakika 36 saniye)

2. Buse Özlem (ISS Cycling Academy - 1 saat 25 dakika 41 saniye)

3. Aylin Karanfil (Asperox Bike Pedia Racing Team - 1 saat 28 dakika 27 saniye) - İSTANBUL