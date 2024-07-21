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Akkışla'da 11-13 Yaş Futbol Kursu Dostluk Maçı

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Akkışla'da düzenlenen 11-13 yaş futbol kursu, Palas U-12 takımı ile dostluk maçı oynadı. Maça büyük ilgi gösterildi ve çocuklar için moral kaynağı oldu.

Akkışla'da devam eden 11-13 Yaş Futbol Kursu dostluk maçına ev sahipliği yaptı. Kursta eğitim alan minik futbolcular Palas U-12 takımı ile dostluk maçı oynadı.

Akkışla İlçe Stadı'nda oynanan dostluk karşılaşmasına oyuncu velileri ve ilçe halkı büyük ilgi gösterdi. Yaz Futbol Okulu Kursu Antrenörü Nihat Demir; bu tür etkinliklerin hem çocuklar hem de ilçe halkı için büyük bir moral olduğunu söyledi. Demir, "Akkışla ilçemize spor kokan bir hava getirdik. Bu şekilde çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz. Çalışmalarımız keyifli bir şekilde devam ediyor" diye konuştu. Palasspor Kulüp Başkanı ve Antrenörü Sait Özer de emeğe geçenlere teşekkür ederken Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i yapılan çalışmaları yerinde görmesi için Akkışla ilçesine davet etti.

Dostluk maçı beraberlikle sonuçlanırken karşılama sonrasında iki takım oyuncularının dostluğu renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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