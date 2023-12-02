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Akhisarspor Yönetimi İstifa Etti

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Akhisarspor'un Büyükçekmece Tepecikspor'a 5-0 yenilmesinin ardından Kulüp Başkanı İrfan Ezer ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa kararı aldıklarını açıkladı.

Yedi sezon oynadığı Süper Lig'den TFF 3. Lig'e kadar gerileyen, tarihinde Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Akhisar spor'un bugün kendi evinde Büyükçekmece Tepecik spor'a 5-0 kaybetmesinin ardından Kulüp Başkanı İrfan Ezer ve Yönetim Kurulu Üyeleri istifa kararı aldıklarını açıkladı.

2018 ve 2019 yıllarında 2 sezon üst üste Türkiye Kupası finali ve 2 kez de Süper Kupa maçı oynayan, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de Türkiye Kupası sahibi ilk Anadolu takımı olarak tarihe geçen Akhisar spor'da şok bir gelişme yaşandı. TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Akhisar spor bugün kendi evinde Büyükçekmece Tepecik spor'a 5-0 yenilmesinin ardından eylül ayında olağanüstü kongre ile göreve gelen Kulüp Başkanı İrfan Ezer ve Yönetim Kurulu Üyeleri kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptıkları açıklama ile istifa kararı aldıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Akhisar spor Yönetim Kurulu olarak, 02.12.2023 tarihi itibarıyla istifa etme kararı almış bulunmaktayız. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Başkan İrfan Ezer ve yönetim kurulunun istifa kararının arkasındaki sebepler henüz netlik kazanmazken, kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama, taraftarlar ve spor camiasında şok etkisi yaşattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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