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Akhisarspor'da Yılmaz gitti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor'da Yılmaz gitti

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra sessizliği gömülen Akhisarspor'da teknik direktör Muhammet Yılmaz'la yollar ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra sessizliği gömülen Akhisarspor'da teknik direktör Muhammet Yılmaz'la yollar ayrıldı. Yeşil-siyahlı yönetim tecrübeli teknik adamın vedasıyla ilgili, "Teknik Direktörümüz Muhammet Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

2020-2021 sezonunda 1'inci Lig'de son haftalarda göreve geldiği kulüpte takımın küme düşmesine engel olamayan Yılmaz, yeşil-siyahlılarda geçen sezon üst üste ikinci kez küme düşme acısı yaşadı. Akhisarspor'da mahkemenin kayyum kararıyla başkanlığı düşen Evren Özbey, ay başında davacıların şikayetlerini geri almasıyla göreve dönmüştü.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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