Akhisarspor'a kayyum atandı - Haberler

Süper Lig'den 3. Lig'e kadar düşen Akhisar spor'a kayyum atanırken, kulüp yeniden üyeliklere açılarak seçime gidecek.

Süper Lig'de mücadele ettiği 2018 yılında Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne giden Akhisar spor, 3 yıldır düşüşün önüne geçemedi. 3. Lig'e kadar düşen Akhisar spor'a kayyum atandı. Bazı kulüp üyelerinin açtığı dava sonunda mahkemenin ara kararı ile mevcut yönetim kurulunun yetkilerinin durdurulmasına karar verilerek 4 aylık kayyum kararı verildi. Akhisar spor'da kayyum tarafından 1 ay içinde seçime gidilmesi bekleniyor.

Akhisar spor'un eski avukatı Sezer Baylan konuyla ilgili, "Usulsüz yaptığı İstanbullu üyelerle 28.03.2021 tarihli olağanüstü seçimli genel kurulda Başkan seçilen Evren Özbey ve yönetiminin TFF 1. Lig'de aldığı Akhisarsporumuzu geçen sene TFF 2. Lig'e bu sene de TFF 3. Lig'e düşürmesi ve bu süreçte de 50 yıllık şanlı Akhisarsporumuzun tarihine koca bir leke olarak anılacak 2 kara yıl yaşatması sonrasında dernek üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova tarafından Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/157 Es. Sayılı dosyası ile usulsüz genel kurulun iptali davası açılmıştı. Bu sene Akhisarsporumuzun 3. Lig'e düşmesine sebep olan ve Türk spor kamuoyunda 2 yıldır şanlı ve şerefli Akhisarsporumuzun türlü şaibelerle, usulsüzlüklerle, kulüp içi huzursuzluklarla anılmasına sebep olan menajer Evren Özbey ve yönetimine karşı Akhisarsporumuz ile ilgili haklı mücadelemizde Akhisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bugün mevcut başkan ve yönetimin tüm yetkileri tedbiren durdurularak, Akhisarsporumuzda kayyum dönemi başladı" dedi.

Kayyum heyetinden ilk açıklama

Geçtiğimiz yıl mart ayında yapılan Akhisarspor'un olağanüstü kongresinden sonra kongrenin usulsüz üyelerle yapılması üzerine dernek üyeleri Ali Dal ve Sedat Kumanova tarafından dava açılmıştı. Aradan geçen 14 ay sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Karara göre mevcut yönetimin yetkileri durdurularak kulübe kayyum heyeti atandı.

Kayyum heyeti avukat Tayyar Ünsal ve mali müşavir Abdulkadir Yavuz Özdem, basın açıklaması yaparak en kısa sürede kulübü genel kurula hazırlamayı planladıklarını söyledi.

Av. Tayyar Ünsal yaptığı açıklamada, "Bugün öğleden sonra Akhisar 2. Asli Hukuk Mahkemesi, ben Av. Tayyar Ünsal ve Mali Müşavir Abdülkadir Yavuz Özdem'i Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'ne atadı. Yönetim Kurulu'nun tüm yetkilerini tarafımıza devretti. Ancak bu yetkiler bir sonraki Genel Kurul'un yeni Yönetim Kurulu'nu seçmesine kadar yahut bugünden itibaren en fazla 4 ay süreyle devam edecektir. Görevimiz, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ni hukuka uygun olarak, en sağlıklı şekilde Genel Kurul'a taşımaktır. Kulübün tüzüğü neyi gerektiriyosa onu yapacağız. Yani eğer bir üyelik başvurusu olursa bunu tüzüğe göre değerlendirmek, kabul etmek ve ya reddetmek bizim görevimiz dahilindedir. Bu konuda yasalara uygun olarak hareket edeceğiz. Görevimiz 4 ayla sınırlı olmakla birlikte, hedefimiz transfer gibi sporun süreci dahilindeki gerekliliklerin aksamaması için, kulübün menfaatlerine uygun olarak en kısa süre içerisinde hızlı hareket ederek kulübü Genel Kurul'a hazırlamayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor