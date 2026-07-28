Akhisar'dan Dağ Bisikleti'nde Madalya Başarısı

Bursa'da düzenlenen 1. Bölge 3. Etap Bölgesel Dağ Bisikleti Yarışı'nda Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. U11 Kadınlar kategorisinde Zeynep Şahin birincilik kürsüsüne çıkarken, U13 Kadınlar kategorisinde Meryem Karataş ikinci oldu.

Bursa'da 25 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen 1. Bölge 3. Etap Bölgesel Dağ Bisikleti Yarışı'nda mücadele eden Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları, elde ettikleri derecelerle Manisa'yı başarıyla temsil etti.

Şampiyonada U11 Kadınlar kategorisinde yarışan Zeynep Şahin, rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıkıp altın madalya kazandı. U13 Kadınlar kategorisinde mücadele eden Meryem Karataş ise yarışmayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, sporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, bu tür derecelerin altyapıya verilen önemin karşılığı olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı