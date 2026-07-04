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Akhisarlı bisikletçilerden büyük başarı

Akhisarlı bisikletçilerden büyük başarı
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Akhisarlı bisikletçiler, iki gün süren dağ bisikleti yarışlarında farklı kategorilerde birçok madalya kazanarak büyük başarı elde etti. U11 Kızlar Genel Klasman Liderlik Forması ise Elif Koç'un oldu.

Akhisarlı bisikletçiler, iki gün süren dağ bisikleti yarışlarında elde ettikleri derecelerle büyük başarıya imza attı. Farklı yaş kategorilerinde kürsüye çıkan sporcular toplamda çok sayıda madalya kazanırken, U11 Kızlar Genel Klasman Liderlik Forması da Akhisarlı sporcu Elif Koç'un oldu.

Yarışların ilk gününde gerçekleştirilen Short Track (XCC) mücadelesinde U11 Kızlar kategorisinde Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları kürsüyü domine etti. Duygu Başar birinci, Elif Koç ikinci, Meryem Rümeysa Kaymaz ise üçüncü oldu. U13 Erkeklerde Murad Avcı ikinci, U13 Kızlarda Hilal Kaymaz ikinci olurken, U15 Kızlarda Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş ikinci sırayı elde etti.

Yarışların ikinci gününde düzenlenen XCO etabında ise Akhisarlı sporcular başarılarını sürdürdü. U15 Kızlarda İlknur Buğlem Karataş üçüncü olurken, U13 Erkeklerde Murad Avcı ikincilik kürsüsüne çıktı. U13 Kızlarda Hilal Kaymaz birinciliği kazanırken, Miray Akcan üçüncü oldu. U11 Kızlarda Elif Koç birinci, Duygu Başar ikinci, Azra Ece Göbet ise üçüncü sırada yer aldı.

İki günlük yarışların ardından U11 Kızlar Genel Klasman Liderlik Forması'nı Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcusu Elif Koç giymeye hak kazandı.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, elde edilen başarıların disiplinli çalışma ve takım ruhunun ürünü olduğunu belirterek, sporcuları, antrenörleri ve destek veren sponsor Alhatoğlu Zeytinyağları adına Alper Alhat'ı kutladı.

Akhisar Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün de kulüp sporcusu İlknur Buğlem Karataş'ın elde ettiği dereceden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kulübe destek sağlayan AKT Enerji ile Verde Zeytinyağları adına Bilal Kurulay'a teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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