Akhisar Voleybol Takımı Bölge Şampiyonası'nda Başarıyla Türkiye Finalleri'ne Yükseldi

Akhisar İlçe Spor Kulübü Voleybol Erkek Takımı, Muğla'da düzenlenen Küçük Erkekler Voleybol Bölge Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Rakiplerini geride bırakarak grubunu birinci tamamlayarak, Türkiye finallerine yükselmeye hak kazandı. Bu başarıyla birlikte Türkiye genelinde finallere yükselen en iyi 32 takım arasında yer almayı başardı.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, Bölge Şampiyonası'nda sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Tüm rakiplerini geride bırakarak grubunu birinci sırada tamamlayan takım, Türkiye Finalleri'ne yükselmeye hak kazandı. Bu önemli başarıyla birlikte Türkiye genelinde finallere katılmaya hak kazanan en iyi 32 takım arasında yer aldı.

Şampiyona süresince mücadeleci ruhu, güçlü takım oyunu ve disiplinli yapısıyla öne çıkan Akhisar temsilcisi, Türk voleybolundaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Aynı şampiyonada kulübün kız voleybol takımı da mücadele ederek önemli bir deneyim kazandı. Erkek takımı Türkiye Finalleri bileti alırken, kız takımı da sahada gösterdiği performansla gelecek adına umut verdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 17 ilçede spora ve altyapıya verdiği önem, sporcuların gelişimine doğrudan katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye Finalleri'ne hazırlıklarını sürdüren Akhisar İlçe Spor Kulübü, bu aşamada da aynı başarıyı hedefliyor. - MANİSA