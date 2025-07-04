Akhisar Spor Kulübü, Türkiye Yol Şampiyonası'nda Başarılar Elde Etti

01-03 Temmuz 2025 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası'nda Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcuları önemli dereceler elde etti. Hem zamana karşı hem de yol yarışlarında kürsüye çıkan Akhisarlı genç bisikletçiler, ilçeye madalyalarla döndü.

Şampiyonanın ilk günü olan 1 Temmuz'daki zamana karşı yarışlarında: U13 Kadınlar kategorisinde Hilal Kaymaz Türkiye 2'ncisi, U11 Erkekler kategorisinde Deniz Atlas Tekin Türkiye 3'üncüsü oldu. 3 Temmuz'daki yol yarışlarında ise: U13 Kadınlarda Hilal Kaymaz Türkiye 2'ncisi, Miray Akcan Türkiye 4'üncüsü; U11 Erkeklerde Deniz Atlas Tekin Türkiye 4'üncüsü; U15 Kadınlarda ise İlknur Buğlem Karataş Türkiye 4'üncüsü oldu.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, genç sporcuların gösterdiği performansla gurur duyduklarını belirtti. Kulüp yöneticileri, başarıların artarak devam edeceğini ve sporcuların milli takıma kazandırılması için çalışmalara hız verileceğini söyledi. - MANİSA