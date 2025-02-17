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Akhisar Bisikletçilerinden Antalya'da İki İkincilik

Akhisar Bisikletçilerinden Antalya'da İki İkincilik
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Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri, Tacettin Özsavaş MTB CUP yarışmasında erkekler ve kadınlar kategorisinde ikincilik elde ederek başarılarına bir yenisini ekledi.

Antalya'da düzenlenen Tacettin Özsavaş MTB CUP yarışmasında Akhisar İlçe Spor Kulübünün bisiklet sporcuları erkekler ve kadınlarda 2 ikincilik elde ederek yine kürsüde yer aldı.

Kısa zamanda katıldıkları her yarışta dereceler alan Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri Antalya'da düzenlenen Tacettin Özsavaş MTB CUP yarışmasında U11 Erkek Kategorisinde mücadele eden Miraç Ali Acar, zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak ikinci olurken, U13 Kadın Kategorisinde yarışan Miray Akcan da ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Bisiklet Antrenörü Saniye Sezer Gürsesliler, genç sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, sporcuları tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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