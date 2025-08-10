Akhisar Bisikletçileri Rize'de Madalya Kazandı

Akhisar Bisikletçileri Rize'de Madalya Kazandı
Akhisar İlçe Spor Kulübü bisikletçileri, Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen Yaşar Gümüş MTB CUP yarışlarında önemli başarılar elde etti. İlknur Buğlem Karataş, U15 kadınlar kategorisinde ikinci, U13 kadınlarda Hilal Kaymaz birinci oldu.

Akhisar İlçe Spor Kulübünün bisikletçileri Rize'de düzenlenen şampiyonada madalyalarla döndü.

Akhisar İlçe Spor Kulübü, Kulüp Başkanı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay'ın destekleriyle, Rize'nin Güneysu ilçesinde 9-10 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Yaşar Gümüş MTB CUP yarışlarında madalya şöleni yaşattı. 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Short Trek etabında U15 kadınlar kategorisinde yarışan İlknur Buğlem Karataş üçüncü oldu. 10 Ağustos'taki ana yarışta ise U15 kadınlarda İlknur Buğlem Karataş ikinci, U13 kadınlarda Hilal Kaymaz birinci, Miray Akcan dördüncü, U13 erkeklerde Berkay İlikhan dördüncü, U11 kadınlarda Melisa Ateş birinci, U11 erkeklerde ise Deniz Atlas Tekin ikinci sırayı elde etti. - MANİSA

