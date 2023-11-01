Akhisar Belediyesi, 9 tesisi ücretsiz olarak Halk Eğitim Merkezi'ne tahsis etti

Akhisar Belediyesi, toplumun eğitim ve spor alanlarına erişimini kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akhisar Belediyesi, belediyeye ait, içerisinde spor sahaları ve kurs merkezlerinin de bulunduğu 9 tesisi ücretsiz olarak Akhisar Halk Eğitim Merkezi'ne tahsis etti.

Akhisar Belediyesi, toplumun eğitim ve spor alanlarına erişimini kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akhisar Belediyesi, belediyeye ait, içerisinde spor sahaları ve kurs merkezlerinin de bulunduğu 9 tesisi ücretsiz olarak Akhisar Halk Eğitim Merkezi'ne tahsis etti.

Akhisar Belediyesi vatandaşların hizmete kolayca ulaşmasına olanak sağlamak amacıyla kamu kurumlarının taleplerini karşılamaya devam ediyor. Devlet kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmalarına devam eden Akhisar Belediyesi bu kapsamda Akhisar Halk Eğitim Merkezinden gelen eğitim ve spor taleplerine sessiz kalmadı. Akhisar Belediyesi, belediyeye ait içerisinde spor sahaları ve kurs merkezlerinin de bulunduğu 9 tesisini ücretsiz olarak Akhisar Halk Eğitim Merkezi'ne tahsis etti.

"TÜM KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Tüm kamu kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmalarına devam ettiklerini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Devlet kurumlarının taleplerini karşılamak ve topluma hizmeti en etkili şekilde sunmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri tüm kamu kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda, Akhisar Halk Eğitim Merkezi'nin talepleri doğrultusunda, halkımızı da eğitim ve sporla buluşturmak ve teşvik etmek amacıyla 9 tesisimizi ücretsiz olarak Halk Eğitim Merkezine tahsis ettik. Halkımızın hizmetlerimizden faydalanması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

TOPLAM 9 TESİS TAHSİS EDİLDİ

Kırsal mahallelerde bulunan Kayalıoğlu, Zeytinliova ve Beyoba hizmet binalarının yanı sıra, merkezdeki İlhan Ayverdi Mahalle Konağı ve Efendi Düğün Salonu'nu giyim ve el sanatları kursları için tahsis ettiklerini belirten Başkan Dutlulu, futbol kursları için ise Kovalık Sahası, Karabulut Sahası, Emin Ali Otal ve Kayalıoğlu Futbol Sahalarını vatandaşların yararlanması adına Halk Eğitim Merkezi'ne tahsis ettiklerini söyledi.