Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Şampiyonası'nda Madalyalar Dağıtıldı

Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği Şampiyonası'nın aerobik ve ritmik cimnastik müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ile Kartal Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmalara 19 ülkeden 173 sporcu katıldı.

İki gün süren müsabakalarda madalya alan sporcular şöyle:

Gençler Çember

1. Carol Michelotti (İtalya)

2. Selen Camcı (Türkiye)

3. Valeria Kaminidou (Yunanistan)

Gençler Top

1. Ginevra Bindi (İtalya)

2. Alexandra Sharova (Kıbrıs Rum Kesimi)

3. Ela Alparslan (Türkiye)

Gençler Labut

1. Ginevra Bindi (İtalya)

2. Valeria Kaminidou (Yunanistan)

3. Emma Fratti (San Marino)

Gençler Kurdele

1. Carol Michelotti (İtalya)

2. Elif Ece Birgin (Türkiye)

3. Farida Bahnas (Mısır)

Yıldızlar Çember

1. Aikaterini Pavlou (Yunanistan)

2. Melissa Musacci (İtalya)

3. Yağmur İşbuyuran (Türkiye)

Yıldızlar Top

1. Melissa Musacci (İtalya)

2. Emmanuela Alesia Ferra (Yunanistan)

3. Daria Lazarevica (Kıbrıs Rum Kesimi)

Yıldızlar Labut

1. Ginevra Bindi (İtalya)

2. Valeria Kaminidou (Yunanistan)

3. Emma Fratti (San Marino)

Yıldızlar Kurdele

1. Aikaterini Pavlou (Yunanistan)

2. Melissa Musacci (İtalya)

3. Öyku Ozoğuz (Türkiye)

Aerobik Cimnastik

12-14 Yaş Tek Kadınlar:

1. Ekin Çınar (Türkiye)

2. Camilla Cerbara (İtalya)

3. Chrysoula Vryoni (Yunanistan)

12-14 Yaş Tek Erkekler:

1. Süleyman Balaban (Türkiye)

12-14 Yaş Çiftler:

1. Furkan Saylan-Tanem Atar (Türkiye)

12-14 Yaş Trio:

1. Sayda Antonella Macias Trivino-Camilla Cerbara-Lavinia Cereghino (İtalya)

2. Asmin Birsin-Ekin Çınar-Özgü Erdemir (Türkiye)

3. Chrysoula Vryoni-Marina Manousou-Maria Kalliopi Besta (Yunanistan)

12-14 Yaş Grup:

1. Anna Bisconti, Camilla Cerbara, Lavinia Cereghino, Sayda Antonella Macias Trivino, Anna Pinzi (İtalya)

2. Sabrina Tir, Roaia Ritedj Melouka, Naila Reggane, Mael Marikha Soufi, Sara Tarakli (Cezayir)

15-17 Yaş Tek Erkekler:

1. Manuel Garavaglia (İtalya)

2. Murat Mert Erdiç (Türkiye)

3. Wassim Houcine Boukhenouf (Cezayir)

15-17 Yaş Tek Kadınlar:

1. Yudum Atan (Türkiye)

2. Aya Idir (Cezayir)

3. Lynda Slama (Tunus)

15-17 Yaş Çiftler:

1. Busenaz Atmaca-Murat Mert Erdiç (Türkiye)

2. Aya Idir-Wassim Houcine Boukhenouf (Cezayir)

3. Sarah Jmal-Youssef Bel Hadj Salem (Tunus)

15-17 Yaş Trio:

1. Selin Özermiş-Yudum Atan-Elvin Gülen (Türkiye)

2. Sarah Jmal-Lynda Slama-Eya Draoui (Tunus)???????