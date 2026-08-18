Haberler

Bocce Milli Takımı Kırıkkale Kampını Tamamladı

Bocce Milli Takımı Kırıkkale Kampını Tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'daki Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda yarışacak Bocce Milli Takımı, Kırıkkale'deki bir haftalık kampını bitirerek İtalya'ya hareket etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, sporculara başarılar diledi.

İtalya'da düzenlenecek Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Bocce Milli Takımı, Kırıkkale'deki kampını tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos'ta İtalya'nın Taranto kentinde başlayacak Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan Bocce Milli Takımı'nın Kırıkkale'deki bir haftalık kampı sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, kentteki kampını tamamlayan Bocce Milli Takımı antrenörleri ve sporcularını misafir etti.

Güneş, Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Bocce Milli Takımı, kampın ardından İtalya'ya hareket etmek üzere Kırıkkale'den ayrıldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!

Süleymancılar sonrası Saral’dan bir cemaate daha gözdağı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Meydandaki sözleri pahalıya patladı! Rabia Coşkun gözaltında
Ünlü futbolcunun eski sevgilisi tatilde! Yanındaki iki kız dudak dudağa

Neler oluyor orada?
Murat Övüç'ün 4 korumayla sahneye çıktığı görüntü tartışma yarattı

Bu adam kim ve neden bu kadar korumayla geziyor?
Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı 3 isim Italiano ile yeniden doğdu

3 futbolcu Sergen'i bin pişman etti!
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine böyle saldırdı: Çocuklarına aldırış etmedi
Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in aşkı çok konuşulmuştu! Bakın ne paylaştılar

Aşkları çok konuşulmuştu! Ünlü çift bakın ne paylaştı
Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var