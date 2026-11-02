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Akdeniz Belediyespor, deplasmanda Aladağ Gücü Spor'u 2-1 mağlup etti

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Akdeniz Belediyespor, deplasmanda Aladağ Gücü Spor'u 2-1 mağlup etti
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi 1. Grup 3. hafta maçında Akdeniz Belediyespor, deplasmanda Aladağ Gücü Spor'u 2-1 yendi. Mavi-beyazlı ekip, Adana'daki Muharrem Gülergin Futbol Sahası'nda oynanan müsabakanın ardından 12 takımlı grupta 3 maçta 7 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi 1. Grup 3. hafta müsabakasında Akdeniz Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Aladağ Gücü Spor'u 2-1 yendi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Aladağ Gücü Spor ile Akdeniz Belediyespor, Adana'daki Muharrem Gülergin Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Müsabaka, Akdeniz Belediyespor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Mavi-beyazlı ekip, 12 takımlı grupta 3 maçta topladığı 7 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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