Akdeniz Belediyespor, deplasmanda Aladağ Gücü Spor'u 2-1 mağlup etti

Akdeniz Belediyespor, deplasmanda Aladağ Gücü Spor'u 2-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 1. Grup 3. hafta maçında Akdeniz Belediyespor, deplasmanda Aladağ Gücü Spor'u 2-1 yendi. Mavi-beyazlı ekip, Adana'daki Muharrem Gülergin Futbol Sahası'nda oynanan müsabakanın ardından 12 takımlı grupta 3 maçta 7 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 1. Grup 3. hafta müsabakasında Akdeniz Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Aladağ Gücü Spor'u 2-1 yendi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Aladağ Gücü Spor ile Akdeniz Belediyespor, Adana'daki Muharrem Gülergin Futbol Sahası'nda karşılaştı.
Müsabaka, Akdeniz Belediyespor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Mavi-beyazlı ekip, 12 takımlı grupta 3 maçta topladığı 7 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Kaynak: AA