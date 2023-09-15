Akçaabat'ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı.

Akçaabat ilçesinin Yaylacık mahallesinde planlanan 12,5 metre genişliğinde 25 metre uzunluğunda toplamda 5 kulvardan oluşacak olan yarı olimpik yüzme havuzunun temel atma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçeyi ileriye taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Akçaabat'ımız kültür, sanat ve turizm şehri sloganı ile hem ülkemiz hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde adından sıkça söz ettirmektedir. Biz ilçemizin geleceğini turizmde görüyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yönlendiriyoruz. İlçemizin önemli eksiklerinden birisi olan çocuklarımızın gelişimine etki edecek yetişkinlerimizin sağlıklı yaşamalarına katkı sağlayacak önemli bir projemizin temelini atıyoruz. Yarı Olimpik Yüzme havuzumuzun taban alanı 2 bin 190 m2, bina inşaat alanı ise 3 bin 810 m2'dir. 12,5 metre genişliğinde 25 metre uzunluğunda toplamda 5 kulvardan oluşacak olan yarı olimpik yüzme havuzumuzun bugüne kadar zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Akçaabat'ımızı her geçen gün daha ileriye taşımak için durmadan çalışıyoruz. İmza attığımız projelerimizin tamamını gelecek nesilleri düşünerek hayata geçiriyoruz; sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. Akçaabat'ımızı kalkındıracak, değerine değer katacak işler yapmaya devam edeceğiz. Biz Akçaabat'ımıza ve Akçaabatlılarımıza söz verdik, güzel projeler yaptık. Yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise yaptığı konuşmada, "Trabzon'umuzun metropol ilçelerinden biri olan Akçaabat'ımızda yapılan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu şehrin değerine değer katacak. Bu güzel tesisin Akçaabat'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu proje ile Akçaabat'ta önemli bir eksiklik giderilmiş olacak. İnşallah bugün temelini attığımız Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun açılışını da en kısa zamanda gerçekleştiririz. Ayrıca Akçaabat Belediye Başkanımız Osman Nuri Ekim'i, şehri daha da değerli kılacak işlere imza attığı için kutluyorum. Her zaman her işimizde Akçaabat Belediyemizle ve Belediye Başkanımızla diyalog, iletişim ve koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Hedefimiz sahillerimizi bölgemizin en güzel sahilleri haline getirmektir. Akçaabat sahili, yapılan ve hayata geçirilen projelerle birlikte Ganita'dan daha güzel olacaktır. Sahillerimizi, şehrimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun olarak düzenleyerek vatandaşlarımızın kullanımına kazandırma kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Akçaabat Müftüsü Yusuf Genç eşliğinde yapılan dualarla birlikte protokol üyeleri temel atma işleminin gerçekleşmesi için butona bastı. - TRABZON