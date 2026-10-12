Haberler

Akça Grup Osmancık Belediyespor, Kadınlar 2. Ligi'nde Sivas Pars Akademi'yi 3-0 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar 2. Ligi 14. Grup 2. haftasında Akça Grup Osmancık Belediyespor, Buff Gym Sivas Pars Akademi'yi 3-0 mağlup etti. Osmancık Ada Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmayı Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve kulüp başkanı Emrah Tüysüz tribünden izledi.

Uzman Posta Kadınlar 2. Ligi 14'üncü Grup'un 2. haftasında Akça Grup Osmancık Belediyespor, Buff Gym Sivas Pars Akademi'yi 3-0 mağlup etti.

Osmancık Ada Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, setleri 25-11, 25-11 ve 25-20 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Akça Grup Osmancık Belediyespor Başkanı Emrah Tüysüz, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hull City'de kötü gidişat sürüyor! 4 maçtır kazanamıyorlar

4 haftadır aynı! Acun'u kara kara düşündüren tablo
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi

4 cacık için kestiği hesap pahalıya patladı! Restorana 135 kat ceza
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Sokak ortasında dehşet! Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, 'kıskançlık' savunmasına sığındı

Kaldırımda yürüyen eşini bıçakladı, sözleri çileden çıkardı
Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk

Ne Arda ne de Kenan! İşte Messi'yi kendine hayran bırakan Türk