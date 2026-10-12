Akça Grup Osmancık Belediyespor, Kadınlar 2. Ligi'nde Sivas Pars Akademi'yi 3-0 yendi

Akça Grup Osmancık Belediyespor, Kadınlar 2. Ligi'nde Sivas Pars Akademi'yi 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar 2. Ligi 14. Grup 2. haftasında Akça Grup Osmancık Belediyespor, Buff Gym Sivas Pars Akademi'yi 3-0 mağlup etti. Osmancık Ada Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmayı Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve kulüp başkanı Emrah Tüysüz tribünden izledi.
Uzman Posta Kadınlar 2. Ligi 14'üncü Grup'un 2. haftasında Akça Grup Osmancık Belediyespor, Buff Gym Sivas Pars Akademi'yi 3-0 mağlup etti.
Osmancık Ada Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, setleri 25-11, 25-11 ve 25-20 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Akça Grup Osmancık Belediyespor Başkanı Emrah Tüysüz, karşılaşmayı tribünden takip etti.
Kaynak: AA