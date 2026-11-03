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Akça Grup Osmancık Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı 9. kez şampiyon oldu

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Akça Grup Osmancık Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı 9. kez şampiyon oldu
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Akça Grup Osmancık Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, Çorum Atatürk Spor Salonu'nda oynanan finalde Çorum Arena Spor Kulübü'nü 3-1 yenerek Çorum İl Şampiyonası'nda üst üste 9. kez şampiyon oldu. Kupayı Gençlik ve Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz takıma verdi.

Akça Grup Osmancık Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, Çorum İl Şampiyonası'nda üst üste 9. kez şampiyon oldu.

Çorum Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmasında Akça Grup Osmancık Belediyespor ile Çorum Arena Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Akça Grup Osmancık Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada Çorum Arena Spor Kulübü ikinci, Mecitözü Doğuş Spor Kulübü üçüncü, Bahçelievler Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Şampiyonluk kupası, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz tarafından Akça Grup Osmancık Belediyespor takımına verildi.

Kaynak: AA
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