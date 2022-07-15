Akbalık Yağlı Güreşleri için heyecan dorukta

Üç yıl aranın ardından 57'ncisi yarın yapılacak olan Akbalık Yağlı Güreşleri'nde heyecan dorukta. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 661. Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 34'ü Başpehlivan olmak üzere toplam 600 Pehlivanın güreşeceği tarihi güreşlere tüm vatandaşları davet etti.

1956 yılından itibaren devam eden ve 3 yıl aranın ardından bu yıl 57'ncisi düzenlenecek olan Tarihi Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri 16 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Tarihi güreş organizasyonu öncesinde Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, Akbalık Güreş Ağası Mehmet Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özer ile birlikte Er Meydanı'nda incelemelerde bulundu.

Yarın gerçekleştirilecek güreşler öncesinde hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Başkan Bilal Soykan, "Yarın Akbalık Er Meydanı'nda 34'ü Başpehlivan olmak üzere toplam 600 Pehlivan dualı çayıra çıkacak. Şehrimiz ve ilçemiz için tarihi öneme sahip olan bu organizasyon için tüm kurumlarımızla birlikte hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm vatandaşlarımızı yarın Akbalık Er Meydanı'na bekliyoruz" dedi.

661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'in de Akbalık Yağlı Güreşleri'ne katılacağını açıklayan Başkan Soykan, "Cengizhan Şimşek'in yanı sıra en genç Başpehlivan olma unvanını elde eden hemşerimiz Serdar Yıldırım, Mustafa Arslan, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Faruk Akkoyun, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, Tanju Gemici, Fatih Atlı, Serhat Gökmen, Hamza Köseoğlu ve İsmail Koç gibi birçok önemli pehlivan yarın Akbalık Er Meydanı'nda olacak" şeklinde konuştu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor