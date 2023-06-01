Ak Parti Milletvekili Özalan: " Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyoruz"

TBMM'de milletvekili kayıtları devam ediyor: Özalan kaydını yaptırdı

ANKARA - 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemlerine devam edildi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır kayıtlarını yaptırdı.

AK Parti Milletvekili Özalan ve CHP Milletvekili Çorabatır meclise gelerek kayıtlarını yaptırdı.

Çorabatır, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP Ankara milletvekili Umut Akdoğan ile birlikte geldi. Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar Çorabatır'a rozetini taktı. Daha sonra Çorabatır, Antalya Türkiye'nin en güzel şehri olduğunu söyleyerek, Antalya için çalışacağını ifade etti.

Özalan ise yaptığı açıklamada, "Bu kadar üst üste seçim kazanan o kadar minnetin teveccühünü kazanan bu kadar iktidar olan hiçbir devlet başkanı yok. O yüzden böyle bir genel başkana, böyle bir cumhurbaşkanına sahip olduğum için hem mutluyuz hem de onurluyuz. Ben de tabii ki AK Parti'nin bir milletvekili olarak, bir neferi olarak bu parlamento çatısı altında milletimize hizmet etmek için çok onurlu ve çok mutluyum Tabii Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyoruz. Bu süreç çok uzun bir maraton. Futbolcuları özellikle kutlamak istiyorum. Böyle bir şampiyonluğa ulaşmak çok büyük fedakarlıklar, çok büyük çalışmalar gerektiriyor. Hak ettikleri bir şampiyonluk diye düşünüyorum ben. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphem yok" açıklamasında bulundu.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023