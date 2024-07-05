AK Parti'den UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezaya sert tepki

Avusturya maçında attığı gollerden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında UEFA tarafından verilen 2 maçlık ceza büyük tepki çekti.

AK PARTİ'DEN 2 MAÇLIK CEZAYA SERT TEPKİ

Almanların şikayeti sonrası çıkan cezayla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "UEFA Disiplin Kurulu'nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır" dedi.

"KARAR FUTBOLUN ÜZERİNE SİYASİ BASKI GÖLGESİ DÜŞÜRMÜŞTÜR"

Çelik sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımına şöyle devam etti; "UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir. UEFA'nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür."

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ise Demiral'a 2 maç ceza verilirken, TFF'den yapılan açıklamada "Cezaya itiraz için CAS'a gidiyoruz" ifadeleri yer aldı.