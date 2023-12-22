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BBC

Ajax, USV Hercules'e yenilmesinin ardından taraftarlarının maddi zararını karşılayacak

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Hollanda Futbol Süper Ligi'nin önde gelen ekiplerinden Ajax, Hollanda Kupası'nda amatör kümedeki USV Hercules'e yenilerek elenmesinin ardından maça giden taraftarlarının maddi zararını karşılamaya karar verdi.

Hollanda Futbol Süper Ligi’nin (Eredivisie) önde gelen ekiplerinden Ajax, Hollanda Kupası'nda (KNVB Beker) amatör kümedeki USV Hercules'e 3-2 yenilerek elenmesinin ardından maça giden taraftarlarının maddi zararını karşılama kararı aldı.

Ajax kulübü, yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Utrecht deplasmanındaki maça giden taraftarının bilet ve yol paralarını geri ödeyecek.

Eredivisie’nin en fazla şampiyonluk ve kupa kazanan takımı olan Ajax, yeni sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı.

Üst üste kaybettiği maçlar nedeniyle ligin son sıralarına gerileyen Amsterdam ekibi, kötü gidiş nedeniyle Teknik Direktör Maurice Steijn’in görevine son verdi.

Yeni çalıştırıcı John van 't Schip ile yeniden yükselişe geçen Ajax, Eredivisie’de 5. sıraya yerleşti.

Teknik Direktör van 't Schip'in, oğlunun düğünü nedeniyle Avustralya'ya gitmesi, Ajax’ın yeniden gerilemesine neden oldu.

Hafta sonu 2-0 öne geçtiği lig karşılaşmasına PEC Zwolle ile 2 - 2 berabere kalan Amsterdam ekibi, yardımcı antrenör Michael Valkanis ile Perşembe akşamı da kupa maçı için 3. lig ekibi USV Hercules karşısına çıktı.

Hollanda Kupası’nı 20 kez müzesine götürmeyi başaran Ajax, Utrecht Galgenwaard Stadyumu’ndaki maça mutlak favori olarak çıktı.

Ancak amatör futbolculardan oluşan 3. ligin orta sıralarındaki USV Hercules, maçın başında Tim Pieters’in golüyle öne geçerek Ajax karşısında etkili bir oyun sergiledi.

İki arkadaşıyla birlikte arkadaşlarıyla ev paylaşan öğrenci ve amatör futbolcu Pieters, 60. dakikada durumu 2-0 yaptı.

Ajax, 83 ve 89. dakikalarda durumu eşitlese de, uzatma dakikalarında Grotenberg’in golüne engel olamadı ve sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

Ajax’ın bu sonuçla kupadan elenmesi, taraftarlarının yoğun tepkisine neden oldu.

Amsterdam ekibi alınan sonuç nedeniyle taraftarlarından özür diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kötü performansından dolayı, Hercules - Ajax maçını kuşkusuz acı verici bir şekilde deneyimlediniz. Bu üzüntüyü paylaşıyor ve derin utanç duyuyoruz” dendi.

Açıklamada, futbolcular ve teknik heyetle yapılan değerlendirmeler sonucu, taraftarın maddi zararının tazmin edilmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

Ajax kulübü bu nedenle Utrecht deplasmanına giden 325 taraftarın bilet ve yol masraflarını geri ödeyecek.

Bu tazminatın, “o acı gecenin hatırasını ortadan kaldırmayacağını” belirten Ajax yönetimi, “Ancak hiçbir şey yapmamak da bir seçenek değildi” dedi.

Hollanda Kupası’nı en fazla kazanan takım olan Ajax ilk kez bir amatör kulüp tarafından elendi.

BBC

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