Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, Chelsea'ye 5-1 kaybetti. Hollanda temsilcisinde teknik direktör John Heitinga, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''DUYGULARI ANLIYORUM''

Mağlubiyetin ardından gelen tepkilerle alakalı konuşan Heitinga, "Duyguları anlıyorum. İyi bir maç izlemek istiyorlardı. Şu anda Twente maçına odaklanıyorum. Takım yarın antrenman yapacak; şu an en önemli şey bu." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Galatasaray maçı hakkında sorulan bir soruya da cevap veren Heitinga, "Liverpool karşısında kazandılar. Bu yüzden iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu maça kendimizi hazırlamalıyız, çünkü onlar sadece şu anda değil, tarih boyunca da Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından biri. Ve geçmişte, Şampiyonlar Ligi'nde de en iyi takımlarla rekabet edebileceklerini gösterdiler." ifadelerini kullandı.