Haberler

Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum

Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum
Güncelleme:
Ajax teknik direktörü olan John Heitinga, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak maçla ilgili konuştu. Sarı-kırmızılı camia ile ilgili övgü dolu sözler sarf eden Heitinga, "Liverpool karşısında kazandılar. Bu yüzden iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu maça kendimizi hazırlamalıyız, çünkü onlar sadece şu anda değil, tarih boyunca da Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından biri.'' dedi.

  • Ajax, Chelsea'ye 5-1 mağlup oldu.
  • John Heitinga, Ajax'ın teknik direktörüdür.
  • Heitinga, Galatasaray'ın Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından biri olduğunu belirtti.
  • Heitinga, Galatasaray'ın Liverpool karşısında kazandığını ifade etti.
  • Ajax, şu anda Twente maçına odaklanıyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, Chelsea'ye 5-1 kaybetti. Hollanda temsilcisinde teknik direktör John Heitinga, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''DUYGULARI ANLIYORUM''

Mağlubiyetin ardından gelen tepkilerle alakalı konuşan Heitinga, "Duyguları anlıyorum. İyi bir maç izlemek istiyorlardı. Şu anda Twente maçına odaklanıyorum. Takım yarın antrenman yapacak; şu an en önemli şey bu." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Galatasaray maçı hakkında sorulan bir soruya da cevap veren Heitinga, "Liverpool karşısında kazandılar. Bu yüzden iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu maça kendimizi hazırlamalıyız, çünkü onlar sadece şu anda değil, tarih boyunca da Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından biri. Ve geçmişte, Şampiyonlar Ligi'nde de en iyi takımlarla rekabet edebileceklerini gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıABİDİN BIKMAZ:

rehavete kapılmaz ise GS ajax ıda geçer.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
