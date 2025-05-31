Ajax, Teknik Direktörlük Görevine John Heitinga'yı Getirdi

Ajax, Teknik Direktörlük Görevine John Heitinga'yı Getirdi
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Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi Ajax, teknik direktörlük görevine John Heitinga'nın atandığını ve 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Heitinga, kulübün altyapısından yetişmiş olup, futbolculuk kariyerinde birçok uluslararası takımda oynamıştır.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, teknik direktörlük görevine John Heitinga'nın getirildiğini duyurdu.

Hollanda ekibinin açıklamasında, 41 yaşındaki çalıştırıcıyla ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbolculuğu döneminde altyapısından yetiştiği Ajax'ın yanı sıra Atletico Madrid, Everton, Fulham ve Hertha Berlin formalarını giyen Heitinga, 2016'da emekliye ayrılmıştı.

Heitinga, futbol kariyerini sonlandırmasından bu yana West Ham United ve Liverpool'da yardımcı antrenörlüğün yanı sıra Ajax'ın altyapısında çeşitli yaş gruplarındaki takımların antrenörlüğünü üstlenmişti.

Bu sezon Eredivisie'de son 5 haftaya PSV'nin 9 puan önünde lider giren Ajax, üst üste 4 maçta yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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